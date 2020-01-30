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السفير الأمريكي بالقاهرة: مناخ الاستثمارات في مصر مشجع جدا

الخميس 30/يناير/2020 - 05:55 ص
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السفير الأمريكي لدى القاهرة
السفير الأمريكي لدى القاهرة
أشرقت حفني
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أعرب جوناثان كوهين السفير الأمريكي لدى القاهرة، عن سعادته بلقاء الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قائلا: "أتشرف بوجودي هنا للتعرف على الصناعات التي تتم في مصر".

وأضاف السفير الأمريكي بالقاهرة، خلال تصريحات تليفزيونية، أذاعتها فضائية "صدى البلد"، أن فرص الاستثمار الأمريكية في مصر كبيرة جدا، معلقا: مجال الاستثمار في البيئة في مصر واعد جدا، ومناخ الاستثمارات مشجع جدا، ويساعد على جذب المزيد من الاستتثمارات الكبيرة.

وأوضح السفير الأمريكي، أنه ناقش مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبل دفع التعاون المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، قائلا: هذا التعاون سيكون جيدًا ومربحًا لمصر وأمريكا، وسنحقق ذلك بكل الطرق الممكنة في المستقبل.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن تفاصيل لقاء الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك.
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الكلمات المفتاحية

مصر الولايات المتحدة الاستثمار

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