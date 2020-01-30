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مفاجأة.. بارتوميو يعلن موقفه من تجديد التعاقد مع ميسي وسواريز

الخميس 30/يناير/2020 - 04:24 ص
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ميسي وسواريز
ميسي وسواريز
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، من تجديد تعاقده مع ثنائي الفريق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

وتحدث بارتوميو في تصرريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "عقد ميسي مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، هدفنا هو الإبقاء عليه في برشلونة حتى الاعتزال، وبالتالي يجب التجديد له".

وتابع: "ليونيل ميسي لا يزال أمامه الكثير ليمتعنا، ومع الميركاتو الصيفي لعام 2021 سيظل يملك الكثير أيضًا، وبالتالي يجب تجديد تعاقده حتى ينتهي به الأمر في برشلونة وقتما يريد"، مضيفًا : "ليس هناك حاجة للخوف على أي شيء أو المساس باستمراريته".

وواصل: "ليس لدي شك، لقد قال أنه فريق حياته، حيث قضى مسيرته بالكامل هنا، وعليه إنهاء مسيرته هنا متى أراد".

بارتوميو يكشف حقيقة تجديده لسواريز

وصرح بارتوميو قائلا: "البحث عن مهاجم جديد ليس له أي علاقة بتجديد عقد سواريز، فالموسم طويل للغاية، وهناك عدة مسابقات، ومن المهم دائمًا أن يكون هناك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة أو في نفس المكان.".

وأكمل: "يمكن أن تقع بعض الإصابات، وهو ما حدث بالفعل مع لويس سواريز الذي سيغيب كثيرا، وليس هناك مشكلة في وجود لاعبين جيدين وشباب، وآخرين من عمر مختلف، مع 34 عامًا لا يزال بإمكان سواريز اللعب".

واستطرد حديثه قائلا: "لم نتحدث معه عن التجديد حتى الآن، لكن إذا أتيحت الفرصة فسنتحدث في ذلك، ولكننا الآن قلقون بشأن تعافيه"، مضيفا: "لقد كان من المؤسف أن يتم فقدانه في هذا الفترة الهامة، لم نكن نتخيل ذلك، ولكن هذه الاحتمالات واردة دائمًا".

واختتم حديثه: "نمتلك لاعبين آخرين في الفريق الأول والثاني لديهم القدرة على تعويضه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يتم إحضار لاعب آخر في ينايرالجاري".

والجدير بالذكر أن لوييس سواريز، ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2021.
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