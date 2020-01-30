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بعد غنائه لجروس.. تامر عاشور يتصدر ترند "تويتر"

الخميس 30/يناير/2020 - 05:50 ص
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تامر عاشور
تامر عاشور
أماني سلام
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تصدر الفنان تامر عاشور، قائمة مؤشرات تريند "تويتر" وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يغني ل جروس، مدرب نادي الزمالك السابق.





وصدر الجمهور هاشتاج بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" معبرين عن إعجابهم بفيديو تامر عاشور، لجروس، حيث علق إحدى الجمهور على الفديو "تامر عاشور اعتزل النكد ويغني لجروس".




وكان يتوحد تامر عاشور، في السعودية لإحيائه حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جدة بالسعودية،وكان الحفل مليئًا بالفرح والسعادة والذي شهد حضور جماهيري كبير.
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