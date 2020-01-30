بسمة وهبة: أنا اللي أتكويت بنار المشترك والدفاية ... نصحت غيري ونسيت نفسي

أصبحت الإعلامية بسمة وهبة تريند على موقع تبادل التغريدات "تويتر"،وذلك بعد أزمة حريق منزلها.





كشفت "وهبة" خلال تقديمها برنامجها التليفزيوني "كل يوم" المذاع على قناة On Drama قائلة: "نصحت غيري ونسيت نفسي"، تنفع مطلع أغنية بس الحقيقة دي مش اغنية ده للاسف اللي حصل معايا انا شخصيالاني بعد وفاة والد الفنان ايهاب توفيق من اسبوعين بسبب حريق الدفاية طلعت احذر الناس من اخطار الدفاية وفضلت اعيد وازيد فيها.





وتابعت "وهبة" قائلة: انا اللي اتكويت بنار المشترك والدفاية، ومش اي مشترك انا كنت فاهمة المشترك بتاعي مستورد يعني كويس، بس من الواضح ان الرقابة بعافية شوية، يوم حلقة الدفاية عملت ذكية وطلبت منهم في البيت يجبولي بلاطة متر في متر احط عليها الدفايات اللي عندي بناء على كلام المتخصصين اللي عملوا مداخلات معايا في الحلقة، ونسيت اهم حاجة ان لازم ننقي المشترك اللي هنحط فيه الدفاية وده السبب في اللي حصلي.





وأضافت "وهبة" قائلة: انا دخلت انام وسبت الدفاية اللي في اوضة النوم شغالة كالعادة، ونمت قلقت من النوم على صوت حاجة بتزن فتحت عيني لقيت نور سالت نفسي مين فتح نور الاوضة واحنا نايمين قومت ملقتوش نور لقيتها حريقة.





وفي سياق أخر قدمت "وهبة" عدة برامج تليفزونية منها شيخ الحارة، كل يوم وبعض البرامج على قناة "اقرأ".





واجهت "وهبة" العديد من الانتقادات لقيامها بتمزيق ورقة مرسوم عليها علم إسرائيل و فسره البعض برد ركيك من الاعلامية والاستهانة بمكانة القدس.