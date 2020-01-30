عائق وحيد يمنع هالاند من الرحيل عن دورتموند قبل عام 2021

أكدت تقارير صحفية ألمانية على وجود عائق وحيد يمنع إيرلينج هالاند، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند من الرحيل عن صفوف الفريق الألماني خلال الفترة القادمة.





وكان الدولي النرويجي هالاند قد انضم إلى دورتموند، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، مقابل 20 مليون يورو، لينجح في تسجيل 5 أهداف في أول مباراتين.





وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن عقد هالاند صاحب الـ19 عامًا يتضمن شرطًا جزائيًا، يسمح له بالرحيل عن ملعب سيجنال إيدونا بارك، لكن سيتم تفعيله بعد عام واحد على الأقل.





وأشارت الصحيفة إلى أن والد اللاعب، ووكيله أعماله الشهير مينو رايولا، حاولا إقناع إدارة الفريق الألماني بوضع بند، يسمح للمهاجم الشاب بالرحيل مقابل 50 مليون يورو، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل مسؤولي النادي على ذلك، بل قاموا بزيادة قيمة الشرط الجزائي إلى 75 مليون يورو، لكن سيتم تفعيله بداية من الميركاتو الصيفي لعام 2021.





كما تضمن العقد وضع ضمانات لنادي بروسيا دورتموند، باستعادة كافة الأموال التي أنفقها نظير التعاقد مع هالاند، سواء كان راتبه أو كافة العمولات التي دفعها لممثليه، حال أراد اللاعب دفع قيمة الشرط الجزائي للرحيل عن النادي، ليضمن بذلك دورتموند عدم تعرضه لأي خسارة مادية، في حالة رحيل اللاعب مستقبلًا.