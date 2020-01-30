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عالم أزهري: فهم سيد قطب وتفسيره للقرآن لا يختلف عن الدواعش

الخميس 30/يناير/2020 - 05:38 ص
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أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
أشرقت حفني
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قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيد قطب، دخل إلى تفسير القرآن الكريم مجردا من كل أدوات المعرفة والعلم باعترافه الشخصي متسلطا على تأويل فهم القرآن الكريم بفهمه الشخصي.

أضاف "الأزهري"، في تصريحات بالجزء الثاني من الفيلم الوثائقي الذي يعرض قصة حياة سيد قطب، القيادي البارز بجماعة الإخوان الإرهابية، أن طريقة فهم سيد قطب للقرآن الكريم لا تختلف في شيئا عن طريقة فهم الدواعش للقرآن الكريم، لأنهم جميعا مجردون عن أدوات العلم ليس لهم فيه أدنى حظ.

وتابع العالم الأزهري: الدواعش يقتحمون فهم القرآن الكريم ويريدون تفسيره بنفسية غاضبة مشحونة مظلمة، فيخرجون منها بالتكفير والدماء في حين أن القرآن جاء بالرحمة والأمان.
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