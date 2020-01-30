التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس بكأس ملك إسبانيا

يستضيف ملعب كامب نو اليوم مباراة قوية وهامة لفريق برشلونة صاحب الأرض والجمهور ونظيره ليجانيس ضمن مباريات الدور ال 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، فى لقاء سيقوده الحكم كوادرا فيرنانديز، فى لقاء قوي وسيكون كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد والذى تولي مهمة البارسا خلفًا للمدرب السابق ارنستو فالفيردى مطالب بتعديل النتائج للفريق الكتالوني بعد الخسارة امام فالنسيا بهدفين دون رد فى الجولة الماضية من الليجا الإسبانية.





موعد مباراة برشلونة وليجانيس بكأس ملك إسبانيا

يحل فريق ليجانيس ضيف على برشلونة ضمن مباريات الدور ال 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس بكأس ملك إسبانيا

ستذاع مباراة برشلونة وليجانيس على قناة السعودية الرياضية 1 فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش.





التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ليجانيس





حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، لينجليت، بيكيه، البا

خط الوسط : بوسكيتس، راكيتيتش، ارتورو فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي، جريزمان، فاتي