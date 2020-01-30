بعد طرح برومو كليب "هتعيش تفتكرني".. عمرو دياب مطلوب عبر "تويتر"

أحتل الهضبة عمرو دياب، قائمة مؤشرات تريند بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك بعد طرح برومو فيديو كليب "هيعيش يفتكرني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.













وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع برومو فيديو كليب عمرو دياب الجديد، وحصل على نسبة مشاهدة عالية في أقل من ١٠ ساعات عقب طرحه.









وكان أعلن عمرو دياب، عن برومو الفيديو كليب، من خلال تغريدة عبر "تويتر" قائلا" خليك اول واحد يسمع برومو اغنية "هيعيش_يفتكرني" اول اغنية من ألبوم #عمرو_دياب الجديد ٢٠٢٠ "#سهران" و انتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠ حصرياً من ڤودافون".