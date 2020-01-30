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بـ"رسالة شديدة اللهجة".. نداء شرارة توجه رسالة لمن يستغلون موت أخيها

الخميس 30/يناير/2020 - 04:00 ص
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نداء شرارة
نداء شرارة
روان هيثم محمد
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وجهت الفنانة نداء شرارة، رسالة إلى بعض الكتاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "شرارة" قائلة: "أخواني بعض الكُتاب المحترمين ياريت ما حدا يبعتلي نصوص عن الاخ يعني والله الوضع مش متحمل استغلال المواقف ولا مشاعري متحملة.


وتابعت "شرارة" قائلة: وكمان ناس بتحاول تبعتلي صور وهمية لمساجد عّم تتبنى وبتقلي ابعتي فلوس ونعمله بإسم اخوكي
انا بعرف شو اعمل عن روح اخوي، عيب عليكم الله لا يحطكم مكانا ولا مكان اي شخص فقد عزيز.


واختتمت "شرارة" قائلة: ياريت نراعي المشاعر شوي الناس بطلت تحس والله.

وعلى صعيد أخر إمتازت "شرارة" بمواهب عديدة بجانب الغناء منها موهبة تقليد الفنانين بالإضافة إلى التلحين والكتابة.


وقدمت "شرارة" العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية"، "حبيتك بالتلاتة"، "بس يقبرني".
بـ"رسالة شديدة اللهجة".. نداء شرارة توجه رسالة لمن يستغلون موت أخيها
بـ"رسالة شديدة اللهجة".. نداء شرارة توجه رسالة لمن يستغلون موت أخيها
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