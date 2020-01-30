نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)



وأضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يجب علينا اتخاذ كافة الاحتياطات، واتخاذ كل وسائل الحظر والوقاية المطلوبة لكي لا ينتشر المرض بيننا.



وأوضح استشاري المناعة، أن نسبة الوفيات من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا لا تتعدى 5% ولكن نسبة الوفيات من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس الإنفلونزا تتعدى الـ 10 %.



ونصح المواطنين باتباع خطوات هامة لحماية جهاز المناعة، وهي: غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، والحفاظ على النظافة الشخصية، وتغطية الأنف والفم عند الكحة أو العطس.

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة، إن هناك تهويلًا إعلاميًا شديدًا حول فيروس كورونا في دول العالم، معلقًا: "الناس معذورة لأن الموضوع جديد".