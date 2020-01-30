صحيفة فرنسية تكشف آخر تطورات انتقال كافاني لأتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن آخر تطورات انتقال المهاجم الدولي الأوروجواياني كافاني، لاعب الفريق الأول لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.





ورفضت إدارة النادي الباريسي، العرض الجديد الذي قدمه النادي الإسباني بـ15 مليون يورو لشراء المهاجم إدينسون كافاني، ليصبح الروخيبلانكوس مضطرا لرفع القيمة المادية من أجل الحصول على خدمات اللاعب.





وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن السبب وراء رفض سان جيرمان للعرض هو أن القيمة المقدمة من أتلتيكو لا تتناسب مع الهداف التاريخي للنادي صاحب الـ198 هدفا.





وكان كافاني قد استبعد من قائمة الفريق التي تستعد لخوض الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا مساء أمس الأربعاء، رغم أنه يتدرب مع باقي زملائه، في إشارة إلى أن مدربه توماس توخيل، ينتظر رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وأكد باريس سان جيرمان، على أنه بالرغم من تصريحات مديره الرياضي ليوناردو بشأن استعداده للاستماع لطلبات كافاني، الذي طالب بالرحيل إلى صفوف أتلتيكو، أن هذا لا يعني أنه سيتركه يرحل، كما أن النادي لا يريد أن يمنح الفرصة لكافاني لتمثيل أتلتيكو في مواجهة الفريقين بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وتوقعت صحيفة ليكيب، أن يقوم مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بتقديم عرضا جديدا وأخيرا لشراء كافاني قبل الجمعة القادمة، وهو موعد نهاية سوق الانتقالات، مشيرة إلى أن هناك أندية أخرى مثل تشيلسي قد تحسم الصفقة.



