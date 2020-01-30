في عيد ميلاد سعد الصغير.. 6 معلومات لا تعرفها عن حياته

سعد الصغير الفنان والمطرب الشعبي، قدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع ان يكسب قلوب الجماهير.



ويعرض إليكم "الفجر الفني " في ميلاد سعد الصغير ابرز المعلومات عنه.



1-ولد في 30 يناير عام 1970م.





2-يبلغ من العمر ال49 عاما.





3- قرر ترشحه لرئاسة جمهورية مصر العربية قبل غلق باب الترشح لعدة ايام وذهب إلي مقر اللجنة العليا للأنتخابات بمصر الجديدة لكي يسحب الأوراق.





4-قدم العديد من الأعمال الفنية منها شارع الهرم، عليا الطرب بالتلاتة، البيه الرومانسي، قصة الحي الشعبي، لخمة راس، عفاريت محرز، دلع بنات، مبروك جالك قلق.





5-قدم عدة برامج منها من غير زعل، سعد وسعد.





6-واجه بعض الانتقادات خلال مسيرته الفنية، وتم وصف أغانيه بالمسفة.