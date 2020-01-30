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في عيد ميلاد سعد الصغير.. 6 معلومات لا تعرفها عن حياته

الخميس 30/يناير/2020 - 03:50 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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سعد الصغير الفنان والمطرب الشعبي، قدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع ان يكسب قلوب الجماهير.

ويعرض إليكم "الفجر الفني" في ميلاد سعد الصغير ابرز المعلومات عنه.

1-ولد في 30 يناير عام 1970م.


2-يبلغ من العمر ال49 عاما.


3- قرر ترشحه لرئاسة جمهورية مصر العربية قبل غلق باب الترشح لعدة ايام وذهب إلي مقر اللجنة العليا للأنتخابات بمصر الجديدة لكي يسحب الأوراق.


4-قدم العديد من الأعمال الفنية منها شارع الهرم، عليا الطرب بالتلاتة، البيه الرومانسي، قصة الحي الشعبي، لخمة راس، عفاريت محرز، دلع بنات، مبروك جالك قلق.


5-قدم عدة برامج منها من غير زعل، سعد وسعد.


6-واجه بعض الانتقادات خلال مسيرته الفنية، وتم وصف أغانيه بالمسفة.
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