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في عيد ميلاد سعد الصغير.. 6 معلومات لا تعرفها عن حياته
الخميس 30/يناير/2020 - 03:50 ص
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روان هيثم محمد
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سعد الصغير الفنان والمطرب الشعبي، قدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع ان يكسب قلوب الجماهير.
ويعرض إليكم "الفجر الفني" في ميلاد سعد الصغير ابرز المعلومات عنه.
1-ولد في 30 يناير عام 1970م.
2-يبلغ من العمر ال49 عاما.
3- قرر ترشحه لرئاسة جمهورية مصر العربية قبل غلق باب الترشح لعدة ايام وذهب إلي مقر اللجنة العليا للأنتخابات بمصر الجديدة لكي يسحب الأوراق.
4-قدم العديد من الأعمال الفنية منها شارع الهرم، عليا الطرب بالتلاتة، البيه الرومانسي، قصة الحي الشعبي، لخمة راس، عفاريت محرز، دلع بنات، مبروك جالك قلق.
5-قدم عدة برامج منها من غير زعل، سعد وسعد.
6-واجه بعض الانتقادات خلال مسيرته الفنية، وتم وصف أغانيه بالمسفة.
ويعرض إليكم "الفجر الفني" في ميلاد سعد الصغير ابرز المعلومات عنه.
1-ولد في 30 يناير عام 1970م.
2-يبلغ من العمر ال49 عاما.
3- قرر ترشحه لرئاسة جمهورية مصر العربية قبل غلق باب الترشح لعدة ايام وذهب إلي مقر اللجنة العليا للأنتخابات بمصر الجديدة لكي يسحب الأوراق.
4-قدم العديد من الأعمال الفنية منها شارع الهرم، عليا الطرب بالتلاتة، البيه الرومانسي، قصة الحي الشعبي، لخمة راس، عفاريت محرز، دلع بنات، مبروك جالك قلق.
5-قدم عدة برامج منها من غير زعل، سعد وسعد.
6-واجه بعض الانتقادات خلال مسيرته الفنية، وتم وصف أغانيه بالمسفة.
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