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شاهد.. تركيا تلقي القبض على ممثل شهير

الخميس 30/يناير/2020 - 03:02 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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ألقت السلطات التركية القبض على مغن إيراني شهير، إثر مذكرة للإنتربول صادرة بطلب من الجانب الإيراني، بتهمة نشر الفساد والترويج لتعاطي المخدرات، على أن تسلمه لاحقا إلى طهران.

وأفاد وكالة "روسيا اليوم"، بأن أنقرة قبضت على المغني الإيراني الشهير أمير حسين مقصود لو، الملقب بـ "أمير تتلو"، بتنسيق وطلب من الجانب الإيراني بتهمة نشر الفساد في إيران والترويج لتعاطي المخدرات، ونقل عن وسائل إعلام إيرانية قولها إنه تم القبض على "أمير تتلو" في أحد مطارات تركيا أثناء توجهه إلى بريطانيا.

 


وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية اللواء أحمد نوريان إن "السلطات الأمنية اعتقلت مغني الراب الشهير أمير تتلو في تركيا بعد وضعه على قوائم الشرطة الدولية الإنتربول"، مضيفا أن "أمير تتلو محتجز حاليا في تركيا وسيتم تسليمه إلى شرطة الإنتربول لنقله إلى إيران".

و"أمير تتلو" (36 عاما) هو مغني راب إيراني، أثار جدلا بعدما دعا خلال حفل له العام الماضي في تبليسي عاصمة جورجيا، إلى تعاطي المخدرات، وفق ما أفاد موقع "إيران إنتل".

وقد أصدرت المحكمة المختصة في إيران حكما على أمير تتلو بالسجن والجلد بالتهم المنسوبة إليه.
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