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عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة قوية لنجم الأهلي

الخميس 30/يناير/2020 - 03:01 ص
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فايلر
فايلر
محمد جمال
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إقترب كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي من العودة من جديد للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، بعد الإصابة التى يُعانى منها اللاعب، وإجرائه عملية جراحية فى غضروف الرمبة غيبته عن الملاعب لمجة كبيرة.

ويفكر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فى قيد كريم نيدفيد فى قائمة الفريق الإفريقية، ليستفيد النادي بالمكان الفارغ فى القائمة الإفريقية، بعد قيد كل من محمود عبد المنعم كهربا واليو بادجي والذى تعاقد معهم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكان الجهاز الفني للأهلي فاضل بين الثنائي محمد عبدالمنعم مدافع فريق الشباب وعمار حمدي لاعب وسط الفريق وكريم نيدفيد، ولكن بعجما قرر لاعب الوسط عمار الرحيل على سبيل الإعارة للمشاركة أكثر فى المباريات تتجه النية داخل صفوف الأهلي لقيد كريم نيدفيد فى القائمة الإفريقية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت القادم الموافق 1 فبراير 2020 ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى مباراة حاسمة فى مشوار الأهلي فى البطولة.

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