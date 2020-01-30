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شاهد.. مصري عائد من الصين يثير قلق شريف عامر

الخميس 30/يناير/2020 - 05:03 ص
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شريف عامر
شريف عامر
أشرقت حفني
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استضاف الإعلامي شريف عامر، مواطنا مصريا عائدا من الصين وزوجته الصينية، للحديث عن تجربته في التعامل مع انتشار فيروس كورونا.

وقال إبراهيم نجم، مصري عائد من الصين، إن هناك كمامات عازلة للفيروس، وهناك نوع آخر غير عازل، وكل نوع له طريقة استخدام إذا كان للوقاية من المرض أو لمنع نقل العدوى للأشخاص الأخرين.

وداعبه الإعلامي شريف عامر، خلال شرح تفاصيل استخدامه للكمامة قائلا "هتقلقني ليه يا عم!!".

وأوضح "نجم"، الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن شريف عامر كان يرتدي الكمامة بشكل خاطىء، لافتا إلى أن الحكومة الصينية بذلت مجهودات كبيرة لاحتواء انتشار فيروس كورونا ولتوعية المواطنين بالأساليب الصحيحة للتعامل معه.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس انتشار الكورونا

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