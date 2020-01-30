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قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش

الخميس 30/يناير/2020 - 02:47 ص
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بوابة الفجر
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قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ينتظر عشاق رياضة التنس قمة كبيرة اليوم الخميس، حينما يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، مع السويسري روجيه فيدرر في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تخطى مباراة الدور ربع النهائي بسهولة بالغة.

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ووصل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المخضرم نجح في الفوز على نظيره الكندي ميلوس راونيتش بـ3 مجموعات نظيفة في الدور ربع النهائي، بنتيجة 6-4 و6-3 و7-6 (7-1)، ليواجه فيدرر في مباراة مرتقبة.

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش فيما كانا فيدرر أول المتأهلين إلى نصف نهائي أولى البطولات الـ4 الكبرى بعدما أطاح بالأمريكي تينيس ساندجرين بنتيجة 6-3 و2-6 و2-6 و7-6 (10-8) و6-3.

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش وتعد هذه هي المواجهة رقم 50 بين الثنائي في مسيرتهما الرياضية، والـ17 في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش موعد مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش من المنتظر أن تنطلق مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتروحة للتنس في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش القناة الناقلة لـمواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش ومن المقرر أن تبث مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، عبر قناة بي إن سبورت 10 المالك الحصري لحقوق بث مبارايات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش وفاز فيدرر بآخر نهائي جرى مع ديوكوفيتش في بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، فإن النجم الصربي 32 عامًا، فاز على نظيره السويسري في المواجهة الأخيرة بينهما ببطولات جراند سلام، حينما توج ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في النهائي الملحمي الذي استغرق 4 ساعات و57 دقيقة.

قناة مفتوحة تنقل مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مجانا بث مباشر مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بينما حقق ديوكوفيتش 26 فوزًا خلال مواجهاته الـ49 السابقة مع فيدرر، والتي بدأت عام 2006، فيما فاز اللاعب السويسري المحنك 38 عامًا، في 3 لقاءات خلال آخر 10 مباريات جرت بين الثنائي، علمًا بأنه عجز عن الفوز على اللاعب الصربي في جراند سلام منذ لقائهما في ويمبلدون عام 2012.

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