لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW ينتظر عشاق رياضة التنس قمة كبيرة اليوم الخميس، حينما يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، مع السويسري روجيه فيدرر في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تخطى مباراة الدور ربع النهائي بسهولة بالغة.





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW ووصل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المخضرم نجح في الفوز على نظيره الكندي ميلوس راونيتش بـ3 مجموعات نظيفة في الدور ربع النهائي، بنتيجة 6-4 و6-3 و7-6 (7-1)، ليواجه فيدرر في مباراة مرتقبة.





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW فيما كانا فيدرر أول المتأهلين إلى نصف نهائي أولى البطولات الـ4 الكبرى بعدما أطاح بالأمريكي تينيس ساندجرين بنتيجة 6-3 و2-6 و2-6 و7-6 (10-8) و6-3.





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW وتعد هذه هي المواجهة رقم 50 بين الثنائي في مسيرتهما الرياضية، والـ17 في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW موعد مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW من المنتظر أن تنطلق مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتروحة للتنس في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW القناة الناقلة لـمواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW ومن المقرر أن تبث مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، عبر قناة بي إن سبورت 10 المالك الحصري لحقوق بث مبارايات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW وفاز فيدرر بآخر نهائي جرى مع ديوكوفيتش في بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، فإن النجم الصربي 32 عامًا، فاز على نظيره السويسري في المواجهة الأخيرة بينهما ببطولات جراند سلام، حينما توج ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في النهائي الملحمي الذي استغرق 4 ساعات و57 دقيقة.





لايف alostora مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش كورة ستار بث مباشر روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش NOW بينما حقق ديوكوفيتش 26 فوزًا خلال مواجهاته الـ49 السابقة مع فيدرر، والتي بدأت عام 2006، فيما فاز اللاعب السويسري المحنك 38 عامًا، في 3 لقاءات خلال آخر 10 مباريات جرت بين الثنائي، علمًا بأنه عجز عن الفوز على اللاعب الصربي في جراند سلام منذ لقائهما في ويمبلدون عام 2012.

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