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جامعة القاهرة تكشف عن عقوبة مخالفة حكم حظر ارتداء النقاب

الخميس 30/يناير/2020 - 04:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة تتابع تنفيذ الحكم الخاص بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة، لافتا إلى أن الجامعة حاليا في عطلة نصف العام وبمجرد بداية الفصل الراسي الثاني سيتم متابعة تنفيذ الحكم.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن عمداء الكليات ووكلاء الكليات للتعليم والطلاب والدراسات العليا سيقومون بمتابعة تنفيذ هذا الحكم، مشيرا إلى أن مخالفة المعيدات لتنفيذه سيترتب عليه منع عضو هيئة التدريس من القيام بالتدريس.

وأوضح  المتحدث باسم جامعة القاهرة، أن الحكم الصادر ينص على حظر ارتداء النقاب أثناء التدريس فقط.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
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الكلمات المفتاحية

جامعة القاهرة النقاب الدكتور محمد عثمان الخشت

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