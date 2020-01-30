أستاذ علوم سياسية: وضع الشعب الفلسطيني صعب



وأضاف فهمي، خلال استضافته مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وضع الفلسطينيين صعب وعليهم إعادة ترتيب أوراقهم من الداخل بشكل سريع، وتوحيد الصفوف من أجل مواجهة مخطط تهويد الأراضي الفلسطينية.



وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الإدارة الأمريكية ليست وحدها من يتحكم فى مصير العالم، ولكن الشعوب لها الدور الأكبر، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي مازال يواجه إجراءات محاكمته أمام الكونجرس الأمريكي، وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه اتهامات ومهدد بسحب الثقة منه، معقبا: الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن مصر والشعوب العربية يدعمون القضية الفلسطينية.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك مخططًا لتهويد كامل الأراضي الفلسطينية، تسعى إسرائيل لتنفيذه خلال عام 2020، بالإضافة إلى مخططات شيطانية أخرى تستمثر فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.