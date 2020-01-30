Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ علوم سياسية: وضع الشعب الفلسطيني صعب

الخميس 30/يناير/2020 - 07:37 ص
Advertisements
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
أشرقت حفني
Advertisements
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك مخططًا لتهويد كامل الأراضي الفلسطينية، تسعى إسرائيل لتنفيذه خلال عام 2020، بالإضافة إلى مخططات شيطانية أخرى تستمثر فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فهمي، خلال استضافته مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وضع الفلسطينيين صعب وعليهم إعادة ترتيب أوراقهم من الداخل بشكل سريع، وتوحيد الصفوف من أجل مواجهة مخطط تهويد الأراضي الفلسطينية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الإدارة الأمريكية ليست وحدها من يتحكم فى مصير العالم، ولكن الشعوب لها الدور الأكبر، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي مازال يواجه إجراءات محاكمته أمام الكونجرس الأمريكي، وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه اتهامات ومهدد بسحب الثقة منه، معقبا: الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن مصر والشعوب العربية يدعمون القضية الفلسطينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلسطين العربيه إسرائيل أخبار

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 11 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 15 ساعة

هنا | رابط جديد للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 10 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 11 ساعة

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 10 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 11 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 10 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 15 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 11 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 15 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 10 ساعات

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

طارق فهمي: القاهرة لم تفرض ورقة بعينها على الفصائل الفلسطينية

"أبو سعدة": الوضع في الأراضي الفلسطينية قابل للانفجار

المصري: ما تقوم به إسرائيل في القدس مخطط قديم لتهويدها وإبعادها عن طاولة المفاوضات

طارق فهمي: الموقف العربي في حاجة إلى قوة دفع كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

أستاذ علوم سياسية: غياب البعد السياسي أفشل "مؤتمر المنامة"

باحثة تكشف كيف يزور الاحتلال هوية الآثار الفلسطينية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status