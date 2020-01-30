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بعثة الأهلي تتوجه السودان عصرًا والخطيب رئيسًا

الخميس 30/يناير/2020 - 02:21 ص
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، عصر اليوم الخميس من أجل مواجهة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستقبل حسام عيسى السفير المصري في السودان، بعثة المارد الأحمر على أن يتم إنهاء إجراءات الخروج من المطار والتوجه إلى فندق إقامة الفريق بأم درمان.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، توجها أمس الأربعاء إلى السودان، من أجل ترتيب استقبال الفريق، والإطمئنان على كافة الأمور الإدارية.

وتلقى محمود الخطيب رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًا من السفير حسام عيسى، الذي أكد له أن بعثة الأهلي ستلقى كل ترحاب فور وصولها السودان، وستحظى بالتأمين الكامل منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأكد السفير حسام عيسي أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التي أكدت التزامها بتوفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل، في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.
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