5 نجمات يحيين ذكرى كوكب الشرق بقيادة المايسترو "محمد عثمان"

تحي الفنانات مي فاروق، هلا رشدي، ريم عز الدين، ريهام عبدالحكيم، ماريز لاحود ذكرى وفاة كوكب الشرق "أم كلثوم" ٧ فبراير المقبل، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس في تمام السادسة مساء.



ويتم تكريم عدد من نجوم مسلسل "أم كلثوم"، وكذلك فرقتها الموسيقية، وسيحضر عدد من النجوم علي رأسهم حميد الشاعري، ومحمد محيي، ومحمد فؤاد، وفرقة الأصدقاء.



وتقام الحفلة تحت عنوان "ليالي سهرات زمان" للاستمتاع بالغناء الطربي الأصيل، وقرر المايسترو "محمد عثمان" اقامة مشروع غنائي يشارك فيه عدد من نجوم فيما بعد.

