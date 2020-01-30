Advertisements
Advertisements
Advertisements

كلاوديو برافو يحرس عرين مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في نهائي كأس كارباو

الخميس 30/يناير/2020 - 02:15 ص
Advertisements
كلاوديو برافو
كلاوديو برافو
محمد الدمتناوي
Advertisements
أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن مشاركة حارسة التشيلي كلاوديو برافو، أمام أستون فيلا في نهائي كأس كارباو.

رغم هزيمة السيتيزن.. الفريق يتأهل للنهائي
وخسر مانشستر سيتي من جاره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ولكن السيتيزن تأهل للدور النهائي بمجموع اللقائين 3/2.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في نهائي كأس كارباو
تُقام المباراة على ملعب ويمبلي يوم 1 مارس المقبل.

وتحدث بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا:" كلاوديو برافو هو من سيحرس عرين مانشستر سيتي في كأس كارباو أمام أستون فيلا".

أستون فيلا يتأهل للنهائي بعد تخطي عقبة ليستر سيتي
وتأهل أستون فيلا للدور النهائي بعد تخطي عقبة ليستر سيتي أول أمس بهدفين مقابل هدف، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 93.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي مانشستر سيتي ليفربول كلاوديو برافو كاموس كلاوديو برافو كلاوديو طرد برافو حارس مرمى تارودانت كلاوديو برافو كاموس تارودانت برشلونة برافو اهداف الكلاسيكو الدورى المصرى البرازيل الاهلى والزمالك أستون

أخبار تهمك

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 7 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 6 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 6 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 10 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 6 ساعات

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 5 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 7 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 5 ساعات

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 10 ساعة

(Click Here / اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك | نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابه التعليم الاساسى Giza results

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لقرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مانشستر NOW

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر aston villa تريزيجيه كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة استون

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط استون فيلاII7SRY جول PLUS NOW

يلا Aston villa شوت مشاهدة مباراة استون فيلا وليستر سيتي kora star بث مباشر استون فيلا ضد ليستر سيتي كورة لايف HD

تعادل مثير بين ليستر سيتي واستون فيلا في نصف نهائي الرابطة الإنجليزية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status