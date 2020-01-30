كلاوديو برافو يحرس عرين مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في نهائي كأس كارباو

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن مشاركة حارسة التشيلي كلاوديو برافو، أمام أستون فيلا في نهائي كأس كارباو.





رغم هزيمة السيتيزن.. الفريق يتأهل للنهائي

وخسر مانشستر سيتي من جاره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ولكن السيتيزن تأهل للدور النهائي بمجموع اللقائين 3/2.





موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في نهائي كأس كارباو

تُقام المباراة على ملعب ويمبلي يوم 1 مارس المقبل.





وتحدث بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا:" كلاوديو برافو هو من سيحرس عرين مانشستر سيتي في كأس كارباو أمام أستون فيلا".





أستون فيلا يتأهل للنهائي بعد تخطي عقبة ليستر سيتي

وتأهل أستون فيلا للدور النهائي بعد تخطي عقبة ليستر سيتي أول أمس بهدفين مقابل هدف، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 93.



