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النصر ضد ضمك: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الخميس 30/يناير/2020 - 02:10 ص
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النصر ضد ضمك
النصر ضد ضمك
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق النصر، أمام نظيره نادي ضمك، في المباراة التي ستقام بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر أمام ضمك على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

موعد مباراة النصر أمام ضمك في الدوري السعودي
تقام مباراة النصر أمام ضمك في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة النصر أمام ضمك في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر أمام ضمك عبر قناة KSA Sport HD 1.

تشكيل نادي النصر المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: براد جونز.
خط الدفاع: سلطان الغانم – مايكون – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد.
خط الوسط: بيتروس – عبد الله الخيبري - نور الدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى.
خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي
ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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