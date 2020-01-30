رسميًا...حرس الحدود يضم ثاني صفقاته

نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود، في الحصول على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وحصل الفريق السكندري على توقيع عبدالرحمن خالد لاعب المقاولون العرب، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لتدعيم الفريق بالموسم الحالي.



وجاء التعاقد مع اللاعب، بناءً على رؤية من طارق العشري المدير الفني، لتدعيم صفوفه استعدادًا لما تبقى من مباريات بالدوري المصري الممتاز، والنجاة من شبح الهبوط للقسم الثاني.



وتُعد صفقة خالد، هي الثانية للفريق السكندري بعد التعاقد مع التونسي أيوب مشارك لاعب الإفريقي التونسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



ويستعد حرس الحدود لمواجهة الزمالك، مساء يوم الأربعاء 5 من فبراير المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.



ويحتل حرس الحدود، المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد الفوز في 4 مواجهات والتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى.