وزارة الأوقاف تكشف عن تفاصيل "أبليكشن الوسطية"



وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن "أبليكشن الوسطية" هو تطبيق على هواتف الأندرويد وجار إعداد آخر يعمل على نظام أجهزة "آبل" في القريب العاجل، لافتا إلى أن التطبيق يستهدف تقديم المعلومة الوسطية الصحيحة التي ليس فيها أي خبائث لاستقطاب الشباب.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن هناك محاضرات من وزارة الأوقاف منها المقروءة والمسموعة والمرئية والتطبيق سيضم 18 لغة مختلفة على مستوى العالم.



وأشار إلى أنه يمكن الدخول على تطبيق "وعي" وهناك قناة "منبر التجديد" للاستماع إلى كتب وزارة الأوقاف، والإطلاع على الكتب والتطبيقات متوفرة، وتم إطلاقها أمس من قبل وزير الأوقاف.



قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن "أبليكشن الوسطية" يستهدف العالم الإسلامي أجمع، وليس المصريين فقط، لأنه يهتم بالقضايا الوطنية والدينية.