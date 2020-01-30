أول ظهور لحفيد عادل إمام ويكشف تفاصيل عن علاقته بجده ووالده

ظهر لأول مرة حفيد عادل إمام، في لقاء تلفزيونى، وتحدث عن دخوله المجال الفني، ودعم والده المخرج رامي امام له وجده الزعيم.











وأعرب حفيد عادل إمام، عن إعجابه بفيلم عمه محمد إمام، الجديد "لص بغداد" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي مشيرا إلى أنه فيلم جميل وأكشن جديد وفيلم مختلف عن الأفلام، التي قدمها.







وكشف أن الفيلم القصير انحدار، كان مشروعًا للجامعة واستعنت فيه بصديقي من المدرسة ليمثل فيه، وشقيقي ساعدني إني أخرج الفيلم الذي استغرق يومين".







وقال عن جده الزعيم عادل امام إنه قريبًا منه ويلتقي به كل يوم جمعة، ويتحدث معه في كل شيء، موضحًا أنه يهتم بمعرفة كل ما يخص دراسته والمذاكرة.







كما أكد أن والده المخرج رامي امام، كان يرفض ظهوره عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه كان قرار نشر فيديو له كان امر صعب عليه للغاية.