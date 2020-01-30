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محمد صلاح يدخل التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي

الخميس 30/يناير/2020 - 01:45 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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دخل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تاريخ بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن تألق بقوة في مباراة وست هام ضد ليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن والتي شهدت تسجيل اللاعب الدولي المصري هدفا وصناعة آخر.

ورفع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح رصيده من الأهداف الي 12 في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وأصبح علي بعد 5 أهداف عن متصدر جدول ترتيب الهدافين جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي صاحب 17 هدفا، وأصبح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تحقيق رقم مميز حيث أكثر لاعب يسجل ويصنع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " منذ موسم 2017-2018، بواقع 14 مباراة مختلفة بفارق 5 مباريات عن أقرب منافسيه

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نظيره نادي وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبهذه النتيجة يستمر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في الإنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 24 جولة بينما توقف نادي وست هام عند المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
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