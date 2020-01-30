تردد قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا

تمكنت قنوات السعودية الرياضية KSA sport من الحصول على حقوق نقل بطولة كأس ملك اسبانيا هذا الموسم.





تعد تلك القناة من ضمن أهم وأبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي في الوقت الحالي وتحديدًا في الخليج العربي وفي السعودية بصفة خاصة، حيث يتم استقبال تردد القناة على كافة الأقمار الصناعية بشكل مجانية وقد اكتسبت القناة شعبية كبيرة في صفوف عشاق كرة القدم بعد أن قامت بنقل الجولة السابقة من بطولة كأس ملك إسبانيا كما يقوم القناة بنقل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة الدوري السعودي بالإضافة إلى العديد من البطولات المحلية الرياضية.





تعتبر قناة السعودية الرياضية KSA sport من أهم وأبرز القنوات الموجودة في الوطن العربي في الوقت الحالي، حيث تمكنت القناة من الوصول إلى كل بيت في الوطن العربي بعد أن حصدت حقوق نقل بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تضم تلك القناة أبرز وأهم المحللين والمتابعين الرياضيين على مستوى الوطن العربي وتعمل على إستقدام المحللين الأجانب من أجل تغطية كافة المباريات المحلية والدولية التي تقوم ببثها.





يقوم العديد من المتابعين وعشاق كرة القدم العالمية والعربية بالبحث عن تردد قناة السعودية الرياضية من أجل متابعة كافة المباريات التي تعمل على نقلها القناة، حيث يمكنك استقبال القناة على الترددات التالية:-





* النايل سات :

- 12284 / 27500

- 12149 / 27500





* عرب سات :

- 12149 / 27500

- 12015 / 27500