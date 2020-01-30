تاريخ مباريات الإسماعيلي والإنتاج الحربي.. تفوق كاسح للدراويش

يستضيف ستاد الإسماعيلية اليوم الخميس 30 يناير، مواجهة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي، في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.





ويسعى فريق الإنتاج الحربي لإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيدة ومزاحمة فرق الصدارة في البطولة، بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق فوز جديد يحسن من وضعية الفريق في جدول الترتيب.





ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 14 مباراة، جمعها من خمسة إنتصارات وثلاث تعادلات وستة هزائم.





على الجانب الآخر، يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، جمعها من خمسة إنتصارات وستة تعادلات ووثلاث هزائم.





تاريخ مواجهات الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي





وبالعودة لتاريخ مواجهات الفريقين، نجد أن الطرفان تقابلا في 15 مباراة جميعها ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز، ولم يتواجها في كأس مصر.





وشهدت مواجهات الإسماعيلي والإنتاج الحربي التاريخية، تفوق واضح للدراويش، الذي حققوا الفوز في 9 مناسبات سابقة، مقابل 3 إنتصارات للإنتاج، فيما إنتهت 3 مواجهات أخرى بالتعادل.





كأنت أولى مواجهات الفريقين في نوفمبر 2009 في أولى مواسم الإنتاج في الدوري، وفاز الإسماعيلي بهدفين لمحمد حمص وأحمد علي، مقابل هدف لسامح العيداروسي.





وإنتهت آخر مواجهات الفريقين بالتعادل السلبي، وذلك في الدور الثاني من الموسم الماضي 2018/2019، وتحديداً في شهر مايو 2019.





كان أكبر فوز للدراويش على حساب الإنتاج بخماسية نظيفة في الدور الثاني من موسم 2010/2011، حيث سجل الأهداف جودوين وحسني عبدربه وعبد الله السعيد وعمرو السولية ومهاب سعيد.





بينما كأن أكبر فوز للإنتاج على الإسماعيلي بثلاثية بيضاء في عام 2016، سجلها محمد ناجي جدو، هداف مباريات الفريقين، بالإضافة لحسني عبدربه.





سجل الإسماعيلي 20 هدفاً في شباك الإنتاج الحربي، فيما سجل لاعبو الإنتاج 10 أهداف فقط في شباك الدراويش.



