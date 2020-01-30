ريا أبي راشد تكشف حقيقة مشاركة ابنتها في 'Arabs Got Talent'

أوضحت الاعلامية ريا أبي راشد خلال لقاء صحفي لها عن حقيقة مشاركة ابنتها في برنامج Arabs Got Talent.





واشارت "ابي راشد" عن شغف ابنتها بالوقوف على الاستيدج قائلة: رولا بتحب تطلع على الاستيدج وتمسك الميكرفون وتقول شئ فيه.





وتابعت "أبي راشد" قائلة: بس مرة حصل معها حادث، كنت بعمل تقرير وكانت معي وبدون قصد ضربتها علي رأسها بالميكرفون وصارت تبكي.





وفي سياق أخر يذكر ان "أبي راشد" أول محاورة عربية تخوض في كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن العربي.





وحصلت "أبي راشد" على عدة جوائز منها جائزة اختيار اطفال نكلوديون.