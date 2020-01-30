محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي ليفربول في البريميرليج

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب وستهام يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب لندن الأوليمبي معقل وستهام في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





شهدت المباراة مشاركة نجم منتخب مصر محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، وقدم مباراة رائعة، حيث سجل هدفًا وصنع هدف آخر وقاد فريقه للفوز بثنائية نظيفة.





وحصل أوريجي على ركلة جزاء بالدقيقة 33 بعدما تعرض لعرقلة من اللاعب عيسي ديوب داخل منطقة جزاء وست هام، سجل منها محمد صلاح الهدف الأول لليفربول بالدقيقة 35 ليرفع رصيد أهدافه بالدوري الانجليزي بالموسم الحالي لـ 11 هدفًا ويتساوي مع زميله بالفريق ساديو ماني.





وأصبح محمد صلاح خامس أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول بالدوري الانجليزي بعدما رفع رصيد أهدافه لـ66 هدفًا. بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلي 70 نقطة ويواصل التحليق بعيدًا بصدارة الدوري الانجليزي عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، وليستر سيتي الثالث بـ48 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 23 نقطة ويحتل المركز السابع عشر في ترتيب البريميرليج.





ويستعرض الفجر الرياضي هدافو ليفربول في الدوري الإنجليزي حتى الآن في البطولة .





1 - محمد صلاح (12 هدف)

2 - ساديو ماني (11 هدف)

3 - روبرتو فرمينو (8 أهداف)

4 - فيرجيل فان دايك (4 أهداف)

5 - ديفوك اوريجي (3 أهداف)

6 - تشامبرلين (هدفين)

7 - هندرسون (هدفين)