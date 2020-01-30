"كله رايح".. مفاجأة محمد جمعة في القاهرة الدولي 2020

كشف الفنان محمد جمعة، عن مفاجأة جديدة لجمهوره في عام ٢٠٢٠ وهو توقيع كتابه "كله رايح" في معرض الكتاب يوم السبت الجاري.





ونشر محمد جمعة، صورة وهو يحمل كتاب"كله رايح" عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "دي اول مفاجآت 2020

بشكر كل شركاء النجاح حفل التوقيع يوم السبت القادم 1 فبرايرالمعرض الدولي للكتاب

قاعة البرنامج المهني بلازه 1الساعه ١١ صباحا اتمني تشرفوني".



وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان محمد جمعة، مسلسل "شبر ميه" مع الفنان أحمد السعدني، والذي حققق نجاح كبير، بالإضافة لمشاركته عدة أفلام مثل بنات ثانوي، ويوم وليلة، وشارك أيضًا بمسرحية علاء الدين التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم الرياض وتعرض الفترة القادمة في مصر بداية شهر فبراير.