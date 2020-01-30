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"في الأحلام" يصل لأول مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة عبر "يوتيوب"
الخميس 30/يناير/2020 - 01:31 ص
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روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة لطيفة بوستر لكليبها "في الأحلام" عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت "لطيفة" على هذا البوستر قائلة: أول مليون مشاهدة لكليب في الأحلام في أقل من 48 ساعة.
وأضافت "لطيفة" قائلة: شكرا جمهوري وحبايبي وأحلى فانز في الدنيا على الدعم والمحبة وسعيدة ان الأغنية عجبتكم وأستنوا مفاجأت جاية كتير.
وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ألف ألف مبروك، تستاهليها وبجدارة بالتوفيق وامنياتي لكي بالنجاح والتوفيق دايما.
وفي سياق أخر يذكر أن "لطيفة" قدمت العديد من الألبومات الخاصة بها منها : يا حياتي أنا، مين يقول، اكثر من روحي بحبك، مسا الجمال، عشان بحبك ، هات قلبي وروح، ماوحشتكش، في الأحلام.
وشاركت "لطيفة" في العديد من الأعمال الفنية على شاشة منها " سكوت حنصور"، "لحظات حرجة"، "كلمة سر".
وظهرت "لطيفة" عبر برنامج خاص بها "يلا نغني" تم عرضه من قبل على قناة Mbc1، وبرنامج " حكايات لطيفة" عرض على Dmc.
وكتبت "لطيفة" على هذا البوستر قائلة: أول مليون مشاهدة لكليب في الأحلام في أقل من 48 ساعة.
وأضافت "لطيفة" قائلة: شكرا جمهوري وحبايبي وأحلى فانز في الدنيا على الدعم والمحبة وسعيدة ان الأغنية عجبتكم وأستنوا مفاجأت جاية كتير.
وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ألف ألف مبروك، تستاهليها وبجدارة بالتوفيق وامنياتي لكي بالنجاح والتوفيق دايما.
وفي سياق أخر يذكر أن "لطيفة" قدمت العديد من الألبومات الخاصة بها منها : يا حياتي أنا، مين يقول، اكثر من روحي بحبك، مسا الجمال، عشان بحبك ، هات قلبي وروح، ماوحشتكش، في الأحلام.
وشاركت "لطيفة" في العديد من الأعمال الفنية على شاشة منها " سكوت حنصور"، "لحظات حرجة"، "كلمة سر".
وظهرت "لطيفة" عبر برنامج خاص بها "يلا نغني" تم عرضه من قبل على قناة Mbc1، وبرنامج " حكايات لطيفة" عرض على Dmc.
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