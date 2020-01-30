"في الأحلام" يصل لأول مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة عبر "يوتيوب"

نشرت الفنانة لطيفة بوستر لكليبها "في الأحلام" عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت "لطيفة" على هذا البوستر قائلة: أول مليون مشاهدة لكليب في الأحلام في أقل من 48 ساعة.





وأضافت "لطيفة" قائلة: شكرا جمهوري وحبايبي وأحلى فانز في الدنيا على الدعم والمحبة وسعيدة ان الأغنية عجبتكم وأستنوا مفاجأت جاية كتير.





وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ألف ألف مبروك، تستاهليها وبجدارة بالتوفيق وامنياتي لكي بالنجاح والتوفيق دايما.





وفي سياق أخر يذكر أن "لطيفة" قدمت العديد من الألبومات الخاصة بها منها : يا حياتي أنا، مين يقول، اكثر من روحي بحبك، مسا الجمال، عشان بحبك ، هات قلبي وروح، ماوحشتكش، في الأحلام.



وشاركت "لطيفة" في العديد من الأعمال الفنية على شاشة منها " سكوت حنصور"، "لحظات حرجة"، "كلمة سر".





وظهرت "لطيفة" عبر برنامج خاص بها "يلا نغني" تم عرضه من قبل على قناة Mbc1، وبرنامج " حكايات لطيفة" عرض على Dmc.