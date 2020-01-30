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النصر السعودي ينهي اتفاقه مع القادسية لضم خالد الغنام

الخميس 30/يناير/2020 - 01:05 ص
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خالد الغنام
خالد الغنام
أمل الحلفاوي
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كشف نادي النصر السعودي عن إنهاء اتفاقه مع نظيره نادي القادسية، لضم لاعبه خالد الغنام، ضمن انتقالات الشتاء الجارية.

جاء الاتفاق بحضور المشرف العام على الكرة بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي، ومدير التعاقدات بالنادي أحمد الغامدي.

وتقرر أن يوقع لاعب المنتخب الأولمبي خالد الغنام على عقود انتقاله بشكل رسمي إلى نادي النصر ظهر اليوم الخميس، والذي يمتد حتى خمس سنوات.

جدير بالذكر أن خالد الغنام شارك مع المنتخب السعودي الأولمبي، ووصل إلى نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا الذي خسره أمام كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى التأهل لاولمبياد طوكيو 2020.
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