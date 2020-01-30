Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني (انفوجراف)

الخميس 30/يناير/2020 - 01:01 ص
Advertisements
دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني
مصطفى الجندي
Advertisements
يقدم "الفجر الرياضي" جداول ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني، عقب ختام منافسات الجولة الثالثة عشر، والتي شهدت إحراز 35 هدف، في الثلاث مجموعات، خلال 18 مباراة.

وشهدت المجموعة الأول تسجيل 11 هدف، في 6 مباريات، والمجموعة الثانية 14 هدف، والمجموعة الثالثة 10 أهداف.

ويحتل البنك الأهلي، والألومنيوم صدارة مجموعة الصعيد، برصيد 28 نقطة، بينما يحتل سيراميكا صدارة المجموعة الثانية برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فاركو صدارة المجموعة الثالثة برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الرابعة عشر أيام 9 و 10 و 11 يناير الحالي، حيث تحصل الأندية على راحة خلال الأسبوع المقبل.
ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني
ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني
ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني
ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني
ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني
ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نظام القسم الثاني مرتضى منصور مدحت شلبي مجموعات دورى القسم الثانى مباريات دوري القسم الثالث كرة القدم دورى القسم الثانى دوري القسم الثالث دوري الدرجة الثانية ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني ترتيب فرق الدوري الممتاز ب القاهرة الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 9 ساعات

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 4 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 4 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 5 ساعات

رابط مباشر لامتلاك نتيجة الاعدادية الجيزة 2020 gizaedu.gov .. بوابة التعليم الأساسي تقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 9 ساعات

بوابة التعليم الاساسى.. نتيجة اعدادية الجيزة 2019/2020 التيرم الأول برقم الجلوس | نسبة النجاح زادت 1% عن العام الماضي

منذ حوالي 5 ساعات

YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأربعاء 29-1-2020 جودة عالية بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 5 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

القناة يفوز علي المنصورة أستعدادا لأبي صقل .. صور

تأجيل الجولة الخامسة عشر من دوري الممتاز "ب"

تعرّف على ترتيب مجموعات القسم الثاني

الترسانه يبدأ استعداداته لمواجهة دمياط

ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني

غداً 6 مباريات قوية في مجموعة بحرى بالقسم الثاني (انفوجراف)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

09:35 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status