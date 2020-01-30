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أسباب فشل إنتقال رودريجو لبرشلونة

الخميس 30/يناير/2020 - 12:57 ص
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رودريجو
رودريجو
عبد القادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن الأسباب التي أدت لتعثر عملية إنتقال لاعب نادي فالنسيا ومهاجم منتخب إسبانيا رودريجو مورينو لصفوف فريق برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة، أن برشلونة قرر غلق ملف مورينو أمس الثلاثاء، رغم الإنباء التي تواردت حول إقتراب اللاعب بشكل كبير من الإنضمام لبرشلونة.

وكشفت التقارير، أن المقابل المادي للصفقة والذي بلغ 60 مليون يورو كان العائق الأكبر في الصفقة، واللذي رفضه برشلونة بشكل قاطع.

ورفضت إداراة أتليتيكو مدريد نفس القيمة المادية لضم مورينيو في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن كان على أعتاب الروخي بلانكوس.

كما طلبت إدارة فالنسيا إنتقال مورينو على سبيل الإعارة مع بند إلزامية الشراء في نهاية الإعارة، وهو ما رفضته إدارة برشلونة أيضاً، والتي كانت تفضل شرط خيار الشراء فقط.

وحاول النادي الكتالوني إقحام بعض الأسماء في الصفقة، مثل كارليس بيريز وموسى واجي وأبيل رويز، إلا أن فالنسيا إشترط الحصول على البرتغالي نيلسون سيميدو، وهو ما رفضته إدارة برشلونة.

وإقترح وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز، مستشار رئيس نادي فالنسيا بيتر ليم على النادي الكتالوني شراء اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز وإعارته لفالنسيا، لكن اللاعب قد أنهى إتفاقه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتنهار الصفقة وتتوقف إدارة برشلونة على المفاوضات.

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