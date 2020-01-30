خبير سياسي: ترامب يحاول إرضاء الفلسطينيين

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، إن صفقة القرن قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت شيئًا مبهمًا، وغير واضحًا، لافتًا إلى أن ترامب يحاول إرضاء الفلسطينيين بالحديث عن حل الدولتين.



وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن ترامب رجل أعمال واقعي ويحاول حل القضية الفلسطينية على طريقته، مشددًا أنه يجب على العرب ألا يواجهوا "صفقة القرن" بعبارات رفض تقليدية أصبحت غير مقبولة على مستوى العالم.



وأكد الخبير السياسي، أن أمريكا داعم مطلق لإسرائيل، مشددًا على أنه لابد للعرب أن ينظروا إلى الإيجابيات في صفقة القرن، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية قضية الفرص الضائعة.

