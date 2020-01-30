عادل حمودة يكشف عن كارثة في سلاح الجوي التركي

قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن الجيش التركي كان قوة تفخر بها القومية التركية طيلة السنوات الماضية، ولكنه تعرض للإهانة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.



وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تركيا تملك أكثر من ألف طائرة من طرازات مختلفة، وتملك أسطولا ضخمًا من المروحيات، ولكن مشكلة السلاح الجوي التركي أنه تضرر بقوة بعد محاولة الانقلاب الأخيرة ضد الرئيس التركي، لافتًا إلى أن الجيش التركي الآن لا يمتلك عدد كافي من الطيارين.



وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، أن سلاح الجو التركي كان لديه 1200 طيار، وبعد محاولة الإنقلاب ضد "أردوغان" انخفض عدد الطيارين لـ700 طيار.

