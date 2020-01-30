بشأن فيروس كورونا.. رسالة مهمة من الصحة للمواطنين

أكدت الدكتور وزارة الصحة والسكان، أن الإجراءات الوقائية ضد فيرورس كورونا المستجد تجري على قدم وساق.



وأشارت الوزارة خلال تصريحات تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، إلى أنه تم إمداد الحجر الصحي بالمطارات بأحدث الأجهزة لفحص الركاب القادمين إلى مصر.



وطمأنت الوزارة المواطنين المصريين، موضحة: "فيروس كورونا لم يدخل جمهورية مصر العربية حتى الآن، وهناك إجراءات وقائية مشددة، وهناك خط ساخن 105 يعمل على مدار الـ24 ساعة"، مناشدًة المواطنين التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

