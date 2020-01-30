الكاس يعود لقيادة أبوقير للأسمدة في الممتاز "ب"

نجح مجلس إدارة نادى أبوقير للأسمدة أحد فرق القسم الثانى - المجموعة الثالثة - فى التعاقد مع أحمد الكاس من أجل العودة لقيادة الفريق مجددا عقب رحيله نهاية الموسم الماضى.



وتولى الكأس المسئولية رسميا خلفا لعلاء نوح والذى رحل عقب التعادل الأخير أمام المنصورة الثلاثاء الماضى سلبيا.



وكان الكأس قد تولى الموسم الماضى القيادة الفنية لأبوقير للأسمدة حيث نجح فى قيادة الفريق لإحتلال المركز الرابع بعدما كان قريبا للصعود للدورى الممتاز قبل أن يفقد بطاقة التأهل فى الجولات الأخيرة للموسم الماضى.



ويحتل أبوقير للأسمدة حاليا المركز العاشر بالمجموعة الثالثة برصيد ١٤ نقطة وهو أحد المراكز المؤدية للهبوط الموسم المقبل.



وكان الكأس قد تولى قيادة الأوليمبى مع بداية الموسم الحالى عقب رحيله عن أبوقير للأسمدة ولم ينجح فى تحقيق نتائج إيجابية ليرحل عن قيادة الفريق السكندرى مع منتصف الدور الأول.