عادل حمودة: أتوقع ردًا حازمًا من ألمانيا ضد تركيا

قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن القوات المسلحة التركية ليس لديها إيمان حقيقي، بأن لديها قضية حقيقية في ليبيا، مضيفًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شعر بخسارة القضية الليبية، ولذلك يحاول إعادة الجيم مرة أخرة، من خلال أرسال مرتزقة اليوم على مدمرتين إلى طرابلس



وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أنه ينتظر رد فعل ألمانيا ضد التحركات التركية في ليبيا بعد توصيات مؤتمر برلين، ومن المتوقع أن يكون رد ألمانيا شديدًا وحازمًا ضد التدخلات التركية الأخيرة في ليبيا.



وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إلى أن ألمانيا تسعى لحل الأزمة الليبية، لأن معظم حركة الهجرة غير الشرعية التي تذهب إلأى أوروبا، تمر من السواحل الليبية، مشيرًا إلى أن قيام "أردوغان" بنقل مرتزقة على مدمرتين إلى طرابلس أمر تأثيره محدود، وكان يحدث سابقًا في الخفاء، ولكنه حدث الآن في العلن، في محاوله منه للظهور في المشهد.

