مارسيلو يدخل تاريخ ريال مدريد بعد مشاركته أمام سرقسطة

دخل النجم البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، تاريخ الفريق الملكي، بعد مشاركته كأساسي في مباراة ريال سرقسطة، في كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام ريال سرقسطة، في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا روماريدا"، في المباراة التي انتهت لمصلحة الميرنجي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





ملخص مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة

افتتح التسجيل المدافع رافائيل فاران في الدقيقة 6 من بداية اللقاء، ثم أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم عزز فينيسيوس جونيور النتيجة في الدقيقة73، قبل أن يختتم كريم بنزيما رباعية الميرنجي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.





وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، فإن مارسيلو وصل للمباراة رقم 500 بقميص ريال مدريد في كل المسابقات المحلية والأوروبية.





وتابعت الشبكة، فإن مارسيلو أصبح ثاني لاعب غير إسباني يشارك مع ريال مدريد بعد روبرتو كارلوس الذي لعب 527 مباراة، بقميص اللوس بلانكوس.