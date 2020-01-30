نائب محافظ القاهرة: عودة المياه مرة أخرى لسكان مسطرد

تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إصلاح كسر في خط مياه قطر ١٠٠٠م بشارع مسطرد القديم، حيث تسبب الكسر في انقطاع المياه عن بعض المناطق بمصر الجديدة وعين شمس.



وقال "صابر"، إنه تم إصلاح الكسر بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور رئيس حي المطرية وقيادات من شركة المياه.



وأوضح أن المياه عادت مرة أخرى إلى المناطق الذي انقطعت عنها، بعد إصلاح الكسر المفاجئ بالخط الرئيسي لطريق مسطرد.

