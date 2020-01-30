عادل حمودة: تهديدات أردوغان بالفوضى في المتوسط غوغائية

قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحرش ببعض السفن القبرصية التي تبحث عن الغاز، فقامت إيطاليا وفرنسا وألمانيا بإرسال سفن عسكرية لحماية السفن القبرصية، فابتعدت السفن العسكرية التركية.



وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن التهديدات التركية بإشعال الفوضى في البحر المتوسط، تهديدًا غوغائيًا ليس له أي معنى، خاصة أنه غير قادر على إشعال الحرب في البحر المتوسط.



وشدد رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، على ضرورة إعادة النظر في حكومة الوفاق الليبية التي يترأسها فايز السراج، وإسقاط شرعيتها، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي هو الوحيد المتمسك بشرعية "السراج"، وباقي الدول المشتركة في مؤتمر برلين تتحدث على وقف إطلاق النار، والحل السياسي للأزمة الليبية، لافتًا إلى أن إسقاط حكومة فايز السراج لن يكون إلا من خلال الأمم المتحدة.

