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عاجل .. "الصحة" توضح حقيقة وجود مصابين بـ"كورونا" في مصر

الخميس 30/يناير/2020 - 12:24 ص
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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
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جدد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تأكيده على عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجد ncov بجمهورية مصر العربية، نافيًا بذلك ما تردد منذ قليل على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول الاشتباه في ظهور أي إصابات.

وشدد على أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار ٢٤ ساعة، وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة، متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية، وتنفيذ خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار، والرجوع للمصادر الرسمية، قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا فيروس انتشار الكورونا

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