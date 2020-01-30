إعلامي: أفريقيا لديها مقومات اقتصادية تجعلها في مكانه مختلفة تمامًا





قال الإعلامي أحمد سمير، إن القارة الأفريقية لديها مقومات اقتصادية تجعلها في مكانة مختلفة تمامًا، تنهي معظم القضايا التي تعاني منها القارة السمراء على مدار سنوات طويلة جدًا.وأوضح "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، أن أهم التحديات السياسية التي تواجه القارة الأفريقية هي ملف الأمن والسلم، المرتبط بدخول الاستثمارات ومستقبل القارة اقتصاديًا.يذكر أن أفريقيا تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث التنمية بعد الصين، على الرغم من بعض الأزمات والتوترات التي تشهدها دولها، حيث تعتبر أغنى تجمع للموارد الطبيعية في العالم، مثل النفط والنحاس والبوكسيت والليثيوم والذهب وغابات الأخشاب الصلبة والفاكهة الإستوائية.