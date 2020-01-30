محمد صلاح يحصل تقييم مرتفع بعد التألق أمام وست هام يونايتد

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم مرتفع في مباراة فريقه ليفربول أمام نظيره نادي وست هام يونايتد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم لاعبي الفريقين عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي شهدت حصول صلاح المحترف على تقييم مرتفع 7.9 بينما حصل اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين صانع ألعاب نادي ليفربول على أعلي تقييم في المباراة 8.1 من 10.





وكان محمد صلاح قد سجل هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول علي حساب نظيره وست عام بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ليستمر نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب البريميرليج.





وبهذه النتيجة ينفرد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 24 جولة بينما ظل نادي وست هام يونايتد في المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.