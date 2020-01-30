عادل حموة: ألمانيا هددت بفرض عقوبات على أردوغان

قال عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن ألمانيا تعاني من عقدة الهزيمة، بسبب هزيمتها في حربين عالميتين، وتسعى مؤخرًا لكي يكون لها دور كبير على المستوى العسكري والسياسة الخارجية.



وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن وزيرة الدفاع الألمانية في منتهى القوة، ومدعومة من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووصلت ميزانية وزارة الدفاع لأكثر من 49 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.5% من ميزانية الدولة، وهناك سعي لكي تصل لـ2%.



ولفت رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إلى أن مؤتمر برلين كان التدشين الحقيقي لخروج القوة الألمانية للخارج، مشيرًا إلى أن ألمانيا هددت بفرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذا خالف توصيات مؤتمر برلين، وهذا موقف متقدم جدًا.

