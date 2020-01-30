ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. ليفربول يبتعد في الصدارة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي

تمكن نادي ليفربول من يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل هدفي نادي ليفربول كل من محمد صلاح في الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء و تشامبرلين في الدقيقة 52 لينتهي اللقاء بفوز نادي ليفربول بهدفين نظيفين.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ليفربول إلى 70 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي وست هام يونايتد عند 23 نقطة في المركز السابع عشر من ترتيب الجدول.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول ووست هام اليوم كالآتي:





1- ليفربول 70 نقطة

2- مانشستر سيتي 51 نقطة

3- ليستر سيتي 48 نقطة

4- تشيلسي 40 نقطة

5- مانشستر يونايتد 38 نقطة

6- توتنهام 38 نقطة

7- ولفرهامبتون 34 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 33 نقطة

9- ساوثامبتون 31 نقطة

10- أرسنال 30 نقطة

11- كريستال بالاس 30 نقطة

12- إيفرتون 30 نقطة

13- بيرنلي 30 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 30 نقطة

15- برايتون 25 نقطة

16- أستون فيلا 25 نقطة

17- وست هام يونايتد 23 نقطة

18- بورنموث 23 نقطة

19- واتفورد 23 نقطة

20- نورويتش سيتي 17 نقطة