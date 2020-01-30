أهداف مباراة ريال سرقسطة وريال مدريد في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا

حقق فريق ريال مدريد، انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-0)، خلال مواجهة ريال سرقسطة بدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة فاران، ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما في الدقائق (6، 32، 72، و79).